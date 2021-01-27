Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Mesut Özil'den sonra bir sürpriz daha

İRFAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertli yönetim, Visca transferinin mali yükünü azaltmak için sponsor desteği arayışında. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İrfan Can konusunda da Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin teklifi takas artı bir miktar para. Marsilya da İrfan Can ile yakından ilgileniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.