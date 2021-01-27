27 Ocak 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Mesut Özil'den sonra bir sürpriz daha

| Devre arası transfer döneminin açık ara şampiyonu olan Fenerbahçe'den bir sürpriz daha. Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in yıldızını bitirmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşmelerini sürdürüyor

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Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Mesut Özil'den sonra bir sürpriz daha

Devre arası transfer döneminde Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-Lacivertli ekibin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızını bitirmek için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray ve Trabzonspor'la da ismi anılan Visca'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğu bildirildi.

İRFAN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertli yönetim, Visca transferinin mali yükünü azaltmak için sponsor desteği arayışında. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İrfan Can konusunda da Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin teklifi takas artı bir miktar para. Marsilya da İrfan Can ile yakından ilgileniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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