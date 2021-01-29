Trabzonspor Stiven Plaza ile yolların ayrıldığını duyurdu
Trabzonspor kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu Stiven Plaza'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
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Trabzonspor kulübü yaşanan ayrlık ile ilgili resmi sayfası üzerinden açıklamaya yayınladı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklama; "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.