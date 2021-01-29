29 Ocak 2021, Cuma
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Altay, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı

. Lig ekiplerinden , Kayserispor'dan ayrılan ile anlaştı. 'da profesyonel olan 28 yaşındaki İlhan Depe, daha sonra , , , , ve son olarak Kayserispor'da forma giydi.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Altay, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüp, İlhan Depe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki İlhan Depe, daha sonra Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve son olarak Kayserispor'da forma giydi.

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