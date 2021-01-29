Altay, İlhan Depe'yi kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüp, İlhan Depe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki İlhan Depe, daha sonra Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa ve son olarak Kayserispor'da forma giydi.