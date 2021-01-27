CANLI | Başakşehir Trabzonspor 2020 Süper Kupa final maçı | A SPOR CANLI İZLE

SON DAKİKA: 2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

İstanbul deplasmanına gelen olan Trabzonspor evine Süper Kupa'yla moral depolamış olarak dönmeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR 2020 SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İşte 2020 TFF Süper Kupa Başakşehir Trabzonspor maçına ilişkin detaylar...

Süper Kupa Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşması 27 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başladı.

Zorlu karşılaşma A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER



Medipol Başakşehir: Mert, Ponck-Epureanu-Duarte-Hasan Ali, Berkay-Mahmut, Deniz-Aleksic-Crivelli, Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

HAKEMLER

Mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.