Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri kullanıldı.

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