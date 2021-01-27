27 Ocak 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... , 'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri kullanıldı.

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