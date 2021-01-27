Seyircili maç ne zaman oynanacak | TFF Başkanı Nihat Özdemir o tarihe dikkat çekti

"Spordaki en önemli konulardan bir tanesi finansal yapılar. Kulüplerimiz şu anda finansal durumdan çok sıkıntılı. Hiç para sıkıntısı olmayan tamamen bütçeleri içinde kalıp yöneten takımlar da var. Dört büyüklerin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçları var. Bu, bugünden yapılmamış, böyle bir sistemle birike birike gelmiş. Pandemi bu kulüplerin mali olarak yapılarını gerçekten çok etkiledi. Kurların hızlı ilerlemesi, çünkü kulüplerin büyük giderleri dövize dayalı. Kulüplerin gelirleri azaldı. Seyirci hasılatı hiç yok. Dört büyüklerin önemli derecede tribün, loca gelirleri vardı. Hem saha içi hem göğüs reklamları ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi dolayısıyla kulüplerin gelirlerinde önemli derecede kayıplar oldu.