24 Ocak 2021, Pazar
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Galatasaray Kaan Ayhan için bastırıyor! Eski gözde yeniden listeye alındı

'da flaş transfer gelişmesi... Ünlü İtalyan gazeteci , Galatasaray’la ilgili flaş bir transfer iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Schira, Sarı-Kırmızılılar’ın ekibi ’da forma giyen milli futbolcumuz ’ın transferi için görüşmelere başladığını yazdı.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021
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Galatasaray Kaan Ayhan için bastırıyor! Eski gözde yeniden listeye alındı

Sezon başında uzun bir süre 'ın gündeminde yer alan ardından oldukça maceralı bir transfer sürecinin ardından 'nın yolunu tuttu.



Çizme basınında bir süredir, yıldız futbolunun 'da mutsuz olduğuna dair haberler yapılıyordu.



İTALYAN GAZETECİ YAZDI
Son olarak ünlü İtalyan gazeteci Galatasaray'ın ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladığını yazdı.



GOL VE ASİST KATKISI OLMADI
Bu sezon Serie A'da 14 maça çıkan ve 687 dakika sahada kalan Kaan Ayhan takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

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