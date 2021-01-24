Galatasaray Kaan Ayhan için bastırıyor! Eski gözde yeniden listeye alındı
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray’la ilgili flaş bir transfer iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Schira, Sarı-Kırmızılılar’ın Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan’ın transferi için görüşmelere başladığını yazdı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sezon başında uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan ardından oldukça maceralı bir transfer sürecinin ardından İtalya'nın yolunu tuttu.
Çizme basınında bir süredir, yıldız futbolunun Sassuolo'da mutsuz olduğuna dair haberler yapılıyordu.
İTALYAN GAZETECİ YAZDI
Son olarak ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira Galatasaray'ın Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladığını yazdı.
GOL VE ASİST KATKISI OLMADI
Bu sezon Serie A'da 14 maça çıkan ve 687 dakika sahada kalan Kaan Ayhan takımına gol veya asist katkısı yapamadı.