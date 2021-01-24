Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.

Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.