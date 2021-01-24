Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)
Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Seri yakalayarak zirve takibini sürdürmek isteyen Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadeleyi 88 dakikada Babel'in attığı golle 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.
Aslan, karşılaşmayı Ryan Babel'in 88'de attığı golle 1-0 kazandı. Ceza sahası dışında kendisine şut şansı yaratan Babel, sert ve düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.
Bu sonuçla birlikte puanını 39'a çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 2 maç aranın ardından mağlup olan Yeni Malatyaspor ise haftayı 27 puanda kapattı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Adem'in pasıyla son çizgiye inen Hadebe'nin tehlikeli ortasını savunmada Donk kornere çeldi.
9. dakikada Umut Bulut'un ortasına penaltı noktasında Acguah kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.
13. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin tehlikeli ve sert ortası savunmadan sekerek kaleci Abdulsamed'de kaldı.
22. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasına giren Babel'in yerden sert şutunu kaleci Abdulsamed güçlükle kurtardı.
27. dakikada Saracchi'nin ortasına kale önünde Emre Kılınç kafayı vurdu, top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Linnes'in etkisiz şutu farklı şekilde auta çıktı.
45. dakikada Karim Hafez ile sol kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada savunma arkasına sarkan Emre Kılınç'ın ortaya çevirmek istediği topu Hadebe son anda kornere çeldi.
58. dakikada Tetteh'in ceza yayı önünden tehlikeli şutu üstten az farkla dışarı gitti.
62. dakikada Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üzerinden auta çıktı.
71. dakikada Belhanda'nın yerden sert ortasına Hadebe ters vuruş yaptı, top az farkla üstten kornere çıktı.
82. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Abdulsamed'in çeldiği topu ceza sahası dışından Taylan kaleye gönderdi, top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
88. dakikada Donk'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in yaklaşık 30 metreden sert vuruşu kale önünde yerden sekerek ağlarla buluştu. 0-1
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Umut Bulut, Kubilay, Adem Büyük
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel
GALATASARAY'DA 6 EKSİK VAR
Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.
DEPLASMANDA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor.
Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.
Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.