Dorukhan Toköz Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti! Kanarya oluyor
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşmaya vardı. Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.
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150 BİN EURO'YA KARTAL OLMUŞTU
Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, bir isimle daha anlaşmaya vardı. Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dediği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.
150 BİN EURO'YA KARTAL OLMUŞTU
2018 yılında 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko isimlerinden oldu. Dorukhan şimdi yeni bir maceraya yelken açacak.
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