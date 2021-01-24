Beşiktaş'ın Hulk planı hazır! Bonus silahı devrede
Beşiktaş transfer haberleri... Transfer döneminin sessiz ekibi Beşiktaş Hulk ile bombayı patlatmayı düşünüyor. Bonservisi elinde olan Brezilyalı forveti bitirmek için pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekipten flaş bir hamle geldi. Beşiktaş yönetimi ‘bonus silahı’nı devreye soktu.
Transfer döneminin sessiz eskibi Beşiktaş Hulk ile bombayı patlatmayı düşünüyor.
Beşiktaş Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda forvet takviyesini gündemine alan Beşiktaş'ın ilk hedefi Brezilyalı yıldız Hulk. Bonservisi elinde olan Hulk'u bitirmek için pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılardan flaş bir hamle geldi.
'BONUS SİLAHI' DEVREYE GİRDİ
Hulk'la yapılan ilk görüşmede 1.5 yıl için 3 milyon Euro teklif edilirken, 35 yaşındaki Sambacı 4.5 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğini belirtmişti. Herkes görüşmelerin tıkanacağını düşünürken Beşiktaş yönetimi 'bonus silahı'nı devreye soktu.
1.5 YIL İÇİN TOPLAM TEKLİF 4 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ
Şu anda Rio'da bulunan Hulk'la bir kez daha temasa geçen Siyah-Beyazlılar, bu sezon ve önümüzdeki sezon için sözleşmeye 1 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusu koymayı teklif etti.
Böylece Beşiktaş'ın 1.5 yıl için toplam teklifi 4 milyon Euro'ya yükseldi.
EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN
Birçok takımla temas halinde olan Hulk'a şu ana kadar en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ve Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde Siyah-Beyazlılara olumlu yanıt vereceği öğrenildi.