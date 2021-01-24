Beşiktaş'ın Hulk planı hazır! Bonus silahı devrede

Böylece Beşiktaş'ın 1.5 yıl için toplam teklifi 4 milyon Euro'ya yükseldi.

EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Birçok takımla temas halinde olan Hulk'a şu ana kadar en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ve Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde Siyah-Beyazlılara olumlu yanıt vereceği öğrenildi.