Dustin Poirier Conor McGregor'u nakavt etti

McGregor, böylece, UFC kariyerinde üçüncü kez bir maçtan yenik ayrılmış oldu. McGregor bu organizasyonda daha önce Nate Diaz ve Khabib Nurmagomedov'a kaybetmişti.

Maçın ardından mikrofonlara konuşan McGregor, "Bu kadar uzun süre aktif olmayınca bunun üstesinden gelmek zor. Bu kadar basit. Olmam gereken kadar rahat değildim. Üzerimdeki pası atmam ve geri dönmem lazım. Yapacağım şey de bu." sözlerini kullandı.

Dustin Poirier ise maç öncesinde büyük favori olarak gösterilen rakibine karşı kazandığı için mutlu olduğunu ama sonuca şaşırmadığını söyledi.