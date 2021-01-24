Dustin Poirier Conor McGregor'u nakavt etti
Conor McGregor adeta mağlubiyet serisine bağladı. UFC efsanesi McGregor, Nate Diaz ve Khabib Nurmagomedov'un ardından 2014'te mağlup ettiği Dustin Poirier'e de nakavtla kaybetti.
Conor McGregor, 1 yıllık aranın ardından Dustin Poirier ile çıktığı maçta nakavt oldu. UFC'nin Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda gerçekleştirilen maçta 2014'te McGregor'a kaybeden Poirier bu kez kazanmayı başardı.
HER ŞEY MAYWEATHER İLE BAŞLADI
Floyd Mayweather, Conor McGregor'ı 10. rauntta teknik nakavtla mağlup etti, lakabı 'para' olan boksör 50. maçında 50. galibiyetini aldı.
Floyd Mayweather mücadele sonrası şunları söylemişti:
"İlk 3 rauntta rakibimi anlamaya çalıştım. UFC maçları 25 dakika olduğu için bekledim ve sonrasında McGregor yoruldu."
KHABIB İNTİKAMINI ALDI
UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı.
Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu.
Conor McGregor'ı ringde perişan eden Khabib Nurmagomedov:
"Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez"
2014'TE YENMİŞTİ ŞİMDİ NAKAVT OLDU
Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk maçına çıkan Conor McGregor'ın dönüşü galibiyetle olmadı. Dustin Poirier, rakibini nakavt etti.
UFC'nin Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonunda herkesin merakla beklediği maç büyük bir sürprizle sonuçlandı. Dustin Poirier, bu sporun en ünlü isimlerinden Conor McGregor'ı ikinci rauntta nakavt ederek galibiyete uzandı.
Yaklaşık bir yıllık aranın ardından kafese dönen McGregor, daha önce 2014 yılında karşılaştığı ve ilk rauntta nakavt ettiği rakibi Poirier'ye bu defa mağlup oldu.
McGregor, böylece, UFC kariyerinde üçüncü kez bir maçtan yenik ayrılmış oldu. McGregor bu organizasyonda daha önce Nate Diaz ve Khabib Nurmagomedov'a kaybetmişti.
Maçın ardından mikrofonlara konuşan McGregor, "Bu kadar uzun süre aktif olmayınca bunun üstesinden gelmek zor. Bu kadar basit. Olmam gereken kadar rahat değildim. Üzerimdeki pası atmam ve geri dönmem lazım. Yapacağım şey de bu." sözlerini kullandı.
Dustin Poirier ise maç öncesinde büyük favori olarak gösterilen rakibine karşı kazandığı için mutlu olduğunu ama sonuca şaşırmadığını söyledi.