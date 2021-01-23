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Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'in transferini duyurdu

, Mesut Özil transferinden sonra yeni bombasını açıkladı. Sarı lacivertli ekip, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel'in transferini duyurdu

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır" denildi.

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