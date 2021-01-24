CANLI | Konyaspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle!
İttifak Holding Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Konyaspor-Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de.
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta iki ekip de kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Çalık, Barış Yardımcı, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Jevtovic, Hadziahmetovic, Musa Çağıran, Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Kravets
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Jahovic, Gökdeniz Bayrakda
HEDEFLERİ YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Yeşil Beyazlılar ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 galibiyet elde ederken konuk Antalyaspor ise son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Bu maç öncesinde İttifak Holding Konyaspor 22 puanla 15. sırada yer alırken Antalyaspor 25 puanla 11. sırada yer alıyor.