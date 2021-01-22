22 Ocak 2021, Cuma
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Mutlu son: İrfan Can Kahveci Galatasaray'da

Kahveci transferinde flaş gelişme... Teknik Direktörü ’in ısrarla istediği milli futbolcu ’de mutlu sona ulaşıldı… Galatasaray Başkanı ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Başkanı ile Başakşehir’in stadında yaptığı görüşme kesin anlaşma ile sonuçlandı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Mutlu son: İrfan Can Kahveci Galatasaray'da

Teknik Direktörü 'in ısrarla istediği milli futbolcu Kahveci'de mutlu sona ulaşıldı… Galatasaray Başkanı ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, Başkanı ile Başakşehir'in stadında yaptığı görüşme kesin anlaşma ile sonuçlandı.

SÖZLEŞME 4.5 YILLIK OLACAK
Milli futbolcu 4.5 senelik sözleşme imzalayacak. İrfan Can için Başakşehir'e 4.5 milyonu peşin olmak üzere toplam 6.5 milyon Euro ödenecek. Bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay verilecek.

CENGİZ SİNYALİ GS TV'DE VERMİŞTİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün kulüp televizyonunda gerçekleştirilen yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz" açıklamasıyla transferin sinyalini vermişti.

PEŞİNAT DİAGNE'DEN GELECEK
Sarı-Kırmızılı yönetimin, İrfan Can'ın 4.5 milyon Euro'luk peşinatını 'nin satışıyla karşılamayı planlıyor. Bir sonraki adımının olduğu da gelen haberler arasında.

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