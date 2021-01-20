Galatasaray'dan Denizli'ye farklı tarife! Galatasaray 6-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 8. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli, 45+1. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Muhammet Özkal (k.k.) 64. dakikada Younes Belhanda ve 90+2. dakikada Jesse Sekidika'nın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın tek golü ise 48. dakikada Veton Tusha'dan geldi.