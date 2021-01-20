Galatasaray'dan Denizli'ye farklı tarife! Galatasaray 6-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Denizlispor'u Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammet (k.k.) Belhanda ve Sekidika'nın golleriyle 6-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 8. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli, 45+1. dakikada Ryan Donk, 60. dakikada Muhammet Özkal (k.k.) 64. dakikada Younes Belhanda ve 90+2. dakikada Jesse Sekidika'nın attığı gollerle 6-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın tek golü ise 48. dakikada Veton Tusha'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 36'ya çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Denizlispor ise 14 puanla son sırada kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi.
Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.
Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı.
Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.
ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA KAPTANLIK JESTİ
Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti.
Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı.
Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubandı tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.
SOFIANE FEGHOULI 4 MAÇ SONRA
Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi.
Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı.
Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.
SANTRFORDA BABEL OYNADI
Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı.
Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.
DENİZLİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.
Yeşil-siyahlı takımın yedek kulübesinde Cenk Gönen, Ahmad Yasin, Sakıb Aytaç, Federico Varela, Veton Tusha, Mert Sarıkuş, Özer Özdemir, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Muhammed Kıryolcu yer aldı.
Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.