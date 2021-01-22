22 Ocak 2021, Cuma
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Liverpool Burnley'e diz çöktü! 68 maç sonra sahasında kaybetti

İngiltere 'de , sahasında Burnley'e 1-0 yenildi. Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Liverpool Burnley'e diz çöktü! 68 maç sonra sahasında kaybetti

İngiltere 'deki erteleme karşılaşmasında , 'nda Burnley'i konuk etti.

Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada Ashley Barnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.

Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.

Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.

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