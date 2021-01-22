22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe haberleri son dakika | Kötü haber! Yıldız oyuncu sakatlandı

Fenerbahçe haberleri son dakika | Kötü haber! Yıldız oyuncu sakatlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | ’in 20. haftasında oynanan -Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Tisserand sakatlanarak sedye ile oyundan çıktı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2021
ABONE OL
Fenerbahçe haberleri son dakika | Kötü haber! Yıldız oyuncu sakatlandı

Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakat geçirdi. Tisserand, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedye ile kenara geldi. Tisserand'ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos girdi.



SADIK ÇİFTPINAR DA SİVAS'TA SAKATLANMIŞTI!
Diğer yandan geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA