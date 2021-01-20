Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Mesut Özil eleştirisi

MUSTAFA CENGİZ'DEN SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI!

"Sevgili hocamızın talepleri açık. Biz orada çalışmalarımıza devam ediyoruz, bugün de görüşmelerimiz oldu. Bizim verme gücümüz karşı tarafın talep etme gücünde baya mesafe var. Biz bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Burada karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz, taraftar şundan emin olsun biz uyumuyoruz. Bizim dünyamız Galatasaray..."