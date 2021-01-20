Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Mesut Özil eleştirisi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer dönemi ve Ali Koç hakkında konuştu. Fatih Terim'in listesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Galatasaray Başkanı Cengiz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini de değerlendirdi. Ali Koç hakkında eleştirilerde bulunan Mustafa Cengiz, Mesut Özil için ise "Aslını inkar edip, Türklüğünü inkar edip bir noktaya geldikten sonra buraya gelene 'Evin oğlu' demek doğru değil!" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hem İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili hem de Mesut Özil konusuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Ali Koç'a 'Elin oğlu' açıklamalarından ötürü tepki gösterirken Fatih Terim'in istediği isimleri de kadrolarına katmak için mücadele ettiklerini aktardı.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
"Ulaş Bayam, İzmir depremine gitti. Günlerce yardım kampanyasına katıldı. Orada 20 tane UltraAslan üyemiz covid oldu. Söylemekte behis yok Ulaş'ı orada şehit verdik. Bu çok duygulandırıcı bir olay."
MUSTAFA CENGİZ'DEN SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI!
"Sevgili hocamızın talepleri açık. Biz orada çalışmalarımıza devam ediyoruz, bugün de görüşmelerimiz oldu. Bizim verme gücümüz karşı tarafın talep etme gücünde baya mesafe var. Biz bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Burada karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz, taraftar şundan emin olsun biz uyumuyoruz. Bizim dünyamız Galatasaray..."
MESUT ÖZİL HAKKINDA KONUŞTU!
Ali Koç'un Mesut Özil hakkındaki yorumlarına tepki gösteren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ali Koç ile benim sorunum yok fakat ettiği bir kelime hiç hoşuma gitmedi. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek bir transfer Mesut Özil ama diyor ki 'Evin oğlu' demek nasıl bir mantıkdır?" şeklinde konuştu.
Mesut Özil hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, "Aslını inkar edip, Türklüğünü inkar edip bir noktaya geldikten sonra buraya gelene 'Evin oğlu' demek doğru değil!" dedi.