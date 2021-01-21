21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'tan Hulk'a teklif! Yönetimin yaptığı teklif belli oldu

Beşiktaş'tan Hulk'a teklif! Yönetimin yaptığı teklif belli oldu

bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk’la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk’a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı’ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk’un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL
Beşiktaş'tan Hulk'a teklif! Yönetimin yaptığı teklif belli oldu

bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Beşiktaş'tan bomba Hulk açıklaması: Menajerler aracılığıyla bir temas oldu BEŞİKTAŞ'TAN BOMBA HULK AÇIKLAMASI: MENAJERLER ARACILIĞIYLA BİR TEMAS OLDU

YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör 'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.

LİDER ZOR VİRAJDA
20. hafta maçında bugün ile karşılaşacak. 'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET FATİH KARAGÜMRÜK 1-4 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU ÖZET)
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA