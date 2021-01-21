Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ameliyat oldu! Sahalara döneceği tarih belli oldu
Konyaspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyunu terk eden Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün fibula kemiğinin kırıldığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcu bugün ameliyat oldu ve en az 3 ay sahalara dönemeceği bildirildi. Genç futbolcuyu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı.
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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömür ameliyat edildi. Yıldız futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi." ifadelerine yer verildi.