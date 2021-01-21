21 Ocak 2021, Perşembe
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Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ameliyat oldu! Sahalara döneceği tarih belli oldu

ile oynanan mücadelesinde sakatlanarak oyunu terk eden Trabzonsporlu 'ün fibula kemiğinin kırıldığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcu bugün ameliyat oldu ve en az 3 ay sahalara dönemeceği bildirildi. Genç futbolcuyu Trabzonspor Başkanı ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

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Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ameliyat oldu! Sahalara döneceği tarih belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömür ameliyat edildi. Yıldız futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi." ifadelerine yer verildi.

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