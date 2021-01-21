Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)



78. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye, arka direkte Rosier'in ayağına basmasıyla yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan ise penaltı kararı verdi.



79. dakikada beyaz noktaya gelen Borini, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-4



82. dakikada Gökahn Töre'nin pasında Adem Ljajic, çektiği şutla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'da golü izleyen hakem Mete Kalkavan, pozisyon başında Dorukhan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.



89. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine sarkan Gökhan Töre'nin şut girişimi son anda Karagümrük savunması önledi ve topu kornere gönderdi.

Maçta başka gol olmadı lider Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında rakibini 4 golle geçti.

İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

KARTAL 5 YIL SONRA OLİMPİYAT'TA

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.

3 KARTAL KADROYA ALINMADI!

Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bugünkü maçta görev yapabilecek. Bu arada Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.