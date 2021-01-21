Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)
Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük ile Beşiktaş'ın mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetti. 5 gollü mücadele kazanan taraf Sergen Yalçın'ın öğrencileri oldu.
Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ve 70. dakikada Bernard Mensah, 66. dakikada Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın 64 dakikada bir şutu direğe takılırken, Adem Ljajic'in 81'de attığı gol ise öncesinde Dorukhan Toköz'ün topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.
Fatih Karagümrük'ün tek golü 78. dakikada Fabio Borini'den (penaltı) geldi.
Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. İki maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük 24 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Göztepe'Yi ağırlayacak.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)
6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.
14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.
42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Karagümrük savunmasından dönem topun sahibi olan Mensah, şık bir çalımla rakibinden sıyrıldı ve ceza alanına girerek sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
59. dakikada Larin'in pasını alan Josef de Souza'nın yay üzerinden çektiği şut, direğin üstünden auta çıktı.
64. dakikada Josef'in pasında Mensah'ın ceza sahsının epey gerisinden çektiği sert şut, direkten oyun alanına döndü.
66. dakikada Larin, sol kanattan bindirme yapan Rıdvan'ı gördü. Rıdvan'ın son çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde Larin dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
70. dakikada Mensah, ceza alanı içinde pasını Abounakar'a aktardı. Rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunu kaleci Viviano oyun alanına çeldi. Dönen topu altı pasta Mensah tamamladı. 0-4
78. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye, arka direkte Rosier'in ayağına basmasıyla yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan ise penaltı kararı verdi.
79. dakikada beyaz noktaya gelen Borini, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-4
82. dakikada Gökahn Töre'nin pasında Adem Ljajic, çektiği şutla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'da golü izleyen hakem Mete Kalkavan, pozisyon başında Dorukhan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.
89. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine sarkan Gökhan Töre'nin şut girişimi son anda Karagümrük savunması önledi ve topu kornere gönderdi.
Maçta başka gol olmadı lider Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında rakibini 4 golle geçti.
İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar
KARTAL 5 YIL SONRA OLİMPİYAT'TA
Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.
3 KARTAL KADROYA ALINMADI!
Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.
3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bugünkü maçta görev yapabilecek. Bu arada Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.