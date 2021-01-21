Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de ayın futbolcusu seçildi

Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

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