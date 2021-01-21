21 Ocak 2021, Perşembe
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Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de ayın futbolcusu seçildi

Son dakika haberi... . Futbol Ligi () takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu , ligde aralık ayının futbolcusu seçildi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de ayın futbolcusu seçildi

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, 'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

'da oynayan ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. 'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

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