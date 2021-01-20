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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme

Beşiktaş transfer haberleri son dakika | Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş'ın yeni hedefi Alexander Sörloth. Almanya'da istediğini bulamayan Norveçli golcüyle Galatasaray da yakından ilgileniyor. Sörloth transferinde iki kulüp karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 09:42
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme

Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic'in elden kaçmasının ardından forvet transferinde rotasını değiştirdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme
Yönetim, bu doğrultuda Everton’la sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan Oumar Niasse ve Kasımpaşa’yla kontratını fesh etmeye çalışan Fode Koita’yı listesinde tutuyor.
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bir forvet transferi yapmayı planlayan Kara Kartal’ın, Galatasaray’ın da transfer hedefleri arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız yokladığı belirtildi.
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme
Sezon başında katıldığı RB Leipzig’de beklenen performansı ortaya koyamayan Norveçli golcü için Alman ekibine sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulunacağı kaydedildi.
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme

Sörloth, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynamıştı. (Fanatik)