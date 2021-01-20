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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Alexander Sörloth transferinde önemli gelişme
Beşiktaş transfer haberleri son dakika | Devre arası transfer döneminde Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş'ın yeni hedefi Alexander Sörloth. Almanya'da istediğini bulamayan Norveçli golcüyle Galatasaray da yakından ilgileniyor. Sörloth transferinde iki kulüp karşı karşıya geldi.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 09:40Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 09:42