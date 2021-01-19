Beşiktaş haberleri son dakika | Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın gelişmesi! Sözleşmesi uzuyor
Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda aldığı sonuçla takımının liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Ligin ilk yarısında bütün derbileri kazanan Yalçın'la yönetim sözleşme uzatma kararı aldı.
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BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
YALÇIN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan Sergen Yalçın için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.
YALÇIN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sezon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor.