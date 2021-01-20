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Son dakika: Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takımda koronavirüs şoku!

Son dakika haberi...Süper Lig’in 20’nci haftasında yarın Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak Beşiktaş’ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takımda koronavirüs şoku!

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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