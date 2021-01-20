Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yeni hedef Moussa Marega
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. QPR formasını giyen Samuel Osayi ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler’in asıl hedefini TAKVİM Gazetesi açıkladı. Fener, Porto’nun forveti Moussa Marega’nın peşinde.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. QPR formasını giyen Samuel Osayi ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler'in asıl hedefini TAKVİM Gazetesi açıkladı. Fener, Porto'nun forveti Moussa Marega'nın peşinde.
HAZİRAN SONUNDA SERBEST
Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.
PORTO'DAN KESİN AYRILIYOR
29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle Porto'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.
BİRÇOK TAKIM İSTİYOR AMA
Fenerbahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, Osayi'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.