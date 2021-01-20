20 Ocak 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yeni hedef Moussa Marega

Ara transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. formasını giyen ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler’in asıl hedefini TAKVİM Gazetesi açıkladı. , ’nun forveti ’nın peşinde.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yeni hedef Moussa Marega

Ara transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. formasını giyen ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler'in asıl hedefini TAKVİM Gazetesi açıkladı. , 'nun forveti 'nın peşinde.

HAZİRAN SONUNDA SERBEST
Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

PORTO'DAN KESİN AYRILIYOR
29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle Porto'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR AMA
Fenerbahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, Osayi'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.

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