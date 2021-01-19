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Gaziantep FK'ya gözyaşları içinde veda etmişti... Marius Sumudica, Rizespor ile prensipte anlaştı

'ya gözyaşları ile veda eden Rumen Teknik Direktör Marius 'nın gözyaşları çabuk dindi... Sumudica, Çaykur ile prensipte anlaşma sağladı.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Gaziantep FK'ya gözyaşları içinde veda etmişti... Marius Sumudica, Rizespor ile prensipte anlaştı

ekiplerinden Çaykur , Rumen Teknik Direktör Marius ile prensipte anlaşma sağladı.



Kulüp basın sözcüsü Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından ile görüşmelere başladıklarını belirtti.



OLUMSUZLUK ÇIKMAZSA RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.



Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.



ANTEP'TEN GİDERKEN AĞLIYORDU
'dan olaylı bir şekilde gönderilen Sumudica, veda konuşması yaparken döktüğü gözyaşları ile gündem olmuştu.

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