Gaziantep FK'ya gözyaşları içinde veda etmişti... Marius Sumudica, Rizespor ile prensipte anlaştı
Gaziantep FK'ya gözyaşları ile veda eden Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın gözyaşları çabuk dindi... Sumudica, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşma sağladı.
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Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.
OLUMSUZLUK ÇIKMAZSA RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.
Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.
ANTEP'TEN GİDERKEN AĞLIYORDU
Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde gönderilen Sumudica, veda konuşması yaparken döktüğü gözyaşları ile gündem olmuştu.