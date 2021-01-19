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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut karakoldan çıkarken görüntülendi

Teknik Direktörü , 2 yıl önce 'u çalıştırırken kendisine maç çıkışında hakaret ve tehditlerde bulunan kişilerden şikayetçi oldu. Bulut, şikayetçi sıfatıyla polis merkezine gelip ifadesini yineledi.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut karakoldan çıkarken görüntülendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2 yıl önce Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde bir maç çıkışında rakip takımın taraftarlarından aldığı tehdit ve hakaret nedeniyle şikayetçi oldu.

Bulut'a taraftarların hem maç çıkışında hem de sonrasında mesaj yoluyla da tehdit ve hakaretlerine devam ettiği belirtildi.

Erol Bulut, yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Polis Merkezine gelerek ifadesini yineledi.

Erol Bulut, daha sonra yanındaki arkadaşıyla karakoldan ayrıldı.

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