Mesut Özil Fenerbahçe'ye para yağdıracak: Yeni takımına bereketiyle geldi

FENERBAHÇE GOOGLE'DA 5'İNCİ

Mesut Özil'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Malezya ve Hindistan'da Fenerbahçe, google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.

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