20 Ocak 2021, Çarşamba
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Mesut Özil Fenerbahçe'ye para yağdıracak: Yeni takımına bereketiyle geldi

'den ’ye geldiği için karantina sürecinde olan için ’ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak. İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

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Mesut Özil Fenerbahçe'ye para yağdıracak: Yeni takımına bereketiyle geldi

'den 'ye geldiği için karantina sürecinde olan için 'ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak. İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

İMZA GÜNÜ 20 MİLYON TL
750 bin ile 1 milyon arasındaki sms bekleniyor. Başkan 'un hedef olarak açıkladığı 1 milyon rakamına ulaşılması durumunda ilk etapta kasaya 20 milyon TL girecek.

FENER DÜNYAYA AÇILIYOR
Sadece Türkiye'de değil , , ve 'da 'in ve Fenerbahçe'nin formaları satılacak. Bu ülkelerden kulübe sponsor gelmesi de söz konusu.

FENERBAHÇE GOOGLE'DA 5'İNCİ
Mesut Özil'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Malezya ve Hindistan'da Fenerbahçe, google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den çocukluk itirafı FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MESUT ÖZİL'DEN ÇOCUKLUK İTİRAFI
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