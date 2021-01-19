Fenerbahçe haberleri son dakika | Diego Perotti ile yollar ayrılıyor!

PEROTTİ İLE AYRILIK KAPIDA

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kadroya katılan Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi. 10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile kontratın feshedilmesi bekleniyor. Dün gece İstanbul'dan ayrılan Diego Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.