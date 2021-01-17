17 Ocak 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler: Seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir

yorumcusu , - derbisini Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler: Seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir

'in 19. haftasında sahasında 'ı konuk etti.

BEŞİKTAŞ KAZANDI
Karşılaşmayı 2-0 Beşiktaş'ın gollerini ve N'koudou kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan yorumcusu , hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'A ZARAR VERİYOR
Toroğlu, "Terim Galatasaray'a zarar veriyor" dedi.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler: Seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir ERMAN TOROĞLU'NDAN FATİH TERİM'LE İLGİLİ ÇARPICI İFADELER: SENEYE DE KALIRSA GALATASARAY'A ZARAR VERİR

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Galatasaray'a zarar veriyor. Seneye de kalırsa ve yeni yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim artık bazı konularda bıktırdı, Galatasaray'a da zarar veriyor. Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım."

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