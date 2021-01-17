Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler: Seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir

BEŞİKTAŞ KAZANDI

Karşılaşmayı 2-0 Beşiktaş'ın gollerini Josef ve N'koudou kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'A ZARAR VERİYOR

Toroğlu, "Terim Galatasaray'a zarar veriyor" dedi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Galatasaray'a zarar veriyor. Seneye de kalırsa ve yeni yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim artık bazı konularda bıktırdı, Galatasaray'a da zarar veriyor. Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım."