Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler: Seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
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BEŞİKTAŞ KAZANDI
GALATASARAY'A ZARAR VERİYOR
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Karşılaşmayı 2-0 Beşiktaş'ın gollerini Josef ve N'koudou kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY'A ZARAR VERİYOR
Toroğlu, "Terim Galatasaray'a zarar veriyor" dedi.
ERMAN TOROĞLU'NDAN FATİH TERİM'LE İLGİLİ ÇARPICI İFADELER: SENEYE DE KALIRSA GALATASARAY'A ZARAR VERİR
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Galatasaray'a zarar veriyor. Seneye de kalırsa ve yeni yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim artık bazı konularda bıktırdı, Galatasaray'a da zarar veriyor. Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım."