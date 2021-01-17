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Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler: Seneye de kalırsa Galatasaray'a zarar verir

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Giriş: 17.01.2021 23:05
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Bu maçı belirleyen adam Fatih Terim oldu. Seneye de kalırsa ve yeni yönetim de gelirse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim artık bazı konularda bıktırdı, Galatasaray'a da zarar veriyor. Fatih Terim'in bir karar vermesi lazım."

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler
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