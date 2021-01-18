18 Ocak 2021, Pazartesi
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FIFA'dan büyük ilgi gören Mesut Özil paylaşımı

'nın resmi sosyal medya hesabı, 'nin, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için ’i 'a getiriyor" paylaşımına sayfasında yer verdi.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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FIFA'dan büyük ilgi gören Mesut Özil paylaşımı

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, FIFA da bu gelişmeyi sayfasına taşıdı.

Sarı-lacivertli kulübün, Mesut'un uçağa binerken çektirdiği fotoğraf ile yaptığı; "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" bilgilendirmesini, FIFA da sosyal medya hesabında yer verdi.

13 milyon takipçili FIFA'nın bu gönderisine sporseverler büyük ilgi gösterdi.

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