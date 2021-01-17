Son dakika: Fenerbahçe Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı
Son dakika... Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai!" ifadeleri kullanıldı.
Ailemize hoş geldin Attila Szalai! 💛💙 pic.twitter.com/4wiSMp3bt7
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021