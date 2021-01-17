17 Ocak 2021, Pazar
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasındaki Türkiye'nin merakla takip edeceği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu

SPOR AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi olarak görev yapacak.

Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek.

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