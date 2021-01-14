Son dakika | Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi...Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak.
SPOR AA
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.