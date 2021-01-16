Fernando Muslera Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
Galatasaray'da uzun süre sonra sakatlıktan dönen Muslera takımla birlikte çalışmalara başladı. Muslera'nın tekrar takımla çalışmalara başlamasından sonra Galatasaray taraftarları Muslera'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
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Galatasaray'da uzun süre sonra sakatlıktan geri dönen Fernando Muslera tekrardan takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı.
Bugün gerçekleştiren antrenmanda takımla birlikte çalışan Muslera'nın morali yerinde olduğu gözlemlendi.
Galatasaray'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ederken Muslera'nın son antremanda takımla birlikte çalışması heyecan yarattı.
Sakatlıktan geri dönen Muslera'nın Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.
Fatih Terim'in sürpriz yapmasını bekleyen kesimlerde ise Muslera'nın maç kadrosunda olacağını düşünüyor.