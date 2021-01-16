16 Ocak 2021, Cumartesi
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Fernando Muslera Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

'da uzun süre sonra sakatlıktan dönen Muslera takımla birlikte çalışmalara başladı. Muslera'nın tekrar takımla çalışmalara başlamasından sonra Galatasaray taraftarları Muslera'nın maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Fernando Muslera Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

'da uzun süre sonra sakatlıktan geri dönen tekrardan takımla birlikte antremanlara çıkmaya başladı.

Bugün gerçekleştiren antrenmanda takımla birlikte çalışan Muslera'nın morali yerinde olduğu gözlemlendi.

Galatasaray'da maçı hazırlıkları devam ederken Muslera'nın son antremanda takımla birlikte çalışması heyecan yarattı.

Sakatlıktan geri dönen Muslera'nın Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.

'in sürpriz yapmasını bekleyen kesimlerde ise Muslera'nın maç kadrosunda olacağını düşünüyor.

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