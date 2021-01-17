Hatayspor Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Hatayspor 2. yarıda gelen gollerle Denizlispor'u 2-0 yendi. Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor aldığı 3 puanla yükselişini sürdürdü.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Denizlispor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Konuk Hatayspor ikinci yarıda gelen gollerle Denizlispor'u 2-0 yenerek 3 puana uzandı.
İLK YARIDA SESSİZLİK BOZULMADI
4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.
16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
GOLLER 2. YARIDA GELDİ
İkinci 45 dakikaya iyi başlayan Hatayspor oldu. Konuk ekip Denizlispor'dan Muhammet Özkal'ın 47. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede perdeyi kapatan gol ise 78. dakikada Mame Biram Diouf'tan geldi. Hatayspor deplasmanda bulduğu 2 golle Denizlispor'u 2-0 yenmeyi başardı.