16 Ocak 2021, Cumartesi
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Galatasaray zorlu Beşiktaş derbisine hazır

'in 19’uncu haftasında yarın deplasmanda ’a konuk olacak , maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Galatasaray zorlu Beşiktaş derbisine hazır

'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ise derbi maçın taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

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