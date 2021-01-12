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Yusuf Yazıcı göz kamaştırıyor! Ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Son dakika haberi...Fransa 1. Futbol Ligi () takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu , aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Yusuf Yazıcı göz kamaştırıyor! Ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.

Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.

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