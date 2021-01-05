06 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi...Fransız ekibi forması giyen milli futbolcumuz koronavirüse yakalandı. Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi...Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı. Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yarın oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik direktörü Christophe Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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