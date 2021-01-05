Son dakika | Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi...Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı. Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Son dakika haberi...Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı. Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yarın oynanacak Angers maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik direktörü Christophe Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.