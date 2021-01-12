Belhanda'ya 'bedevi' diyen Cem Emiroğlu görevinden istifa etti
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda için 'Bedevi' ifadesi kullanarak tepki çeken Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti.
SPOR İHA
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.