12 Ocak 2021, Salı
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Belhanda'ya 'bedevi' diyen Cem Emiroğlu görevinden istifa etti

'ın Faslı futbolcusu için 'Bedevi' ifadesi kullanarak tepki çeken Disiplin Kurulu yedek üyesi görevinden istifa etti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Belhanda'ya 'bedevi' diyen Cem Emiroğlu görevinden istifa etti

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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