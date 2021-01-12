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İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli belli oldu! Transferde öncelik Galatasaray'a verilecek

Son dakika haberi... Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu 'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi. 'in istenen bonservis bedelinin alınması durumunda transferde önceliği 'a verebileceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli belli oldu! Transferde öncelik Galatasaray'a verilecek

Teknik Direktörü 'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı için sarı kırmızılı yönetim, Başkanı 'ın kapısını çaldı.

14 MİLYON EURO

Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol 'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti.

TALİPLERİ VAR

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, 'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

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