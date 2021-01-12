İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli belli oldu! Transferde öncelik Galatasaray'a verilecek

TALİPLERİ VAR

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.