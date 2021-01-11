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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Mesut Özil açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı , " hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de, bitmeyebilir de." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Mesut Özil açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

MESUT ÖZİL MESAJI

Mesut Özil transferi hakkında bilgi veren Koç, "Mesut Özil hala bir rüya. Burada önemli olan Mesut ile kulübü arasındaki konulardır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Bitebilir de, bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim elimizi zayıflatmaktadır. Hocamızın hangi pozisyonlara transfer istediği ortadadır. Sportif direktörümüzle beraber karar verir. Herhangi bir isim vermemiz doğru değil." dedi.

VISCA SORUSUNA YANIT

Ali Koç, ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında da çarpıcı bir açıklamada bulundu. Boşnak futbolcu için Başakşehir'le görüşmediklerini belirten Koç, "Ekibimden bana Visca yönünde bir talep gelmedi" ifadesini kullandı.

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