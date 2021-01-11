Alanya ağır yaralı: Kasımpaşa deplasmanda güldü

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini 22. dakikada Armin Hodzic ve 33. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor'un tek golünü ise 39. dakikada penaltıdan Anastasios Bakasetas kaydetti.

Öte yandan konuk takımda Usame Haddadi, 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.