10 Ocak 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patlıyor: Mesut Özil için geri sayım!

transfer haberleri... Fenerbahçe Özil için gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler’in her konuda anlaştığı yıldız oyuncu, ’le 8 milyon Euro’luk alacağı için masaya oturdu. Tarafların bu konuda orta yolu bulmaya çalıştığı ve Mesut’un bu sorunun çözülmesinin ardından ’e imza atacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patlıyor: Mesut Özil için geri sayım!

Özil için gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı yıldız oyuncu, 'le 8 milyon Euro'luk alacağı için masaya oturdu. Tarafların bu konuda orta yolu bulmaya çalıştığı ve Mesut'un bu sorunun çözülmesinin ardından 'e imza atacağı öğrenildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK


Mesut'un ileriye dönük alacağı olan 8 milyon Euro'nun bir kısmını alıp Arsenal'le sözleşmesini feshetmeyi istediği belirtildi. Fenerbahçe ise Mesut için Arsenal'e bonservis ödemeyecek.

ANLAŞMALARI ÇOK YAKIN


Arsenal ile Mesut arasındaki fesih görüşmelerinin de olumlu ilerlediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içinde Fener'e imza atmak için 'a gelebileceği iddia edildi.

TARAFTAR SABIRSIZLANIYOR


Fenerbahçe taraftarı da anlaşmaya varılan 'i dört gözle bekliyor. Yıldız futbolcuya mesaj üstüne mesaj gönderiliyor.

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