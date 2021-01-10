Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patlıyor: Mesut Özil için geri sayım!

Fenerbahçe Mesut Özil için gün sayıyor. Sarı-Lacivertliler'in her konuda anlaştığı yıldız oyuncu, Arsenal'le 8 milyon Euro'luk alacağı için masaya oturdu. Tarafların bu konuda orta yolu bulmaya çalıştığı ve Mesut'un bu sorunun çözülmesinin ardından Fener'e imza atacağı öğrenildi.