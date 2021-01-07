08 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Son dakika haberi... , Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takım, ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile Fenerbahçe her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertli ekip Özil'in bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile de her konuda anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul yaşanan son dakika transfer gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Peki, Mesut Özil Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? İşte Mesut Özil transferinin detayları......

İŞTE MESUT ÖZİL'İN ANLAŞMASININ DETAYLARI

Fenerbahçe yönetimi Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklayabilir. Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.

MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU!

Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı.

Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.

Arsenal ve Mesut Özil ile anlaşma tamam! Yıldız futbolcu Fenerbahçede... | Peki kaç numaralı formayı giyecek ARSENAL VE MESUT ÖZİL İLE ANLAŞMA TAMAM! YILDIZ FUTBOLCU FENERBAHÇE'DE... | PEKİ KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA