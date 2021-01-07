Yıldız futbolcu Mesut Özil ile Fenerbahçe her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertli ekip Özil'in bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile de her konuda anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul yaşanan son dakika transfer gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Peki, Mesut Özil Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? İşte Mesut Özil transferinin detayları......

İŞTE MESUT ÖZİL'İN ANLAŞMASININ DETAYLARI

Fenerbahçe yönetimi Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklayabilir. Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.

MESUT ÖZİL'İN FORMA NUMARASI DA BELLİ OLDU!

Roberto Carlos, Anelka, Van Hooijdonk, Alex, Van Persie gibi spekteküler transfer hamleleriyle her zaman taraftarını memnun eden Fenerbahçe bu kez de dünya yıldızı Mesut Özil ile anlaştı.

Kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi üst düzey takımlar olan Mesut Özil, Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istedi fakat TFF maddelerine göre bu sezon için bu isteğin gerçekleşme şansı yok.