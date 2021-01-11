Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den sert sözler! "Ali Koç sen haddini bileceksin!"

HADDİNi BİLECEKSİN ALİ KOÇ!



"Ali Koç diyor ki, transferde futbolcu ayartan ceza almalı. Bizi futbolcu ayartan kulüp olarak gösteriyor. Bu kulüp bunu hep yapıyor diyor. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir diyor. Bunu belirteyim."



"Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var."