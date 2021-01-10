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Son dakika:Resmen açıklandı! Gaziantep FK Sumudica ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi... Rumen teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Gaziantep FK Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika: Süper Lig'in iddialı takımlarından Gaziantep FK'da Sumudica bilmecesi sona erdi. Uzun süredir yeni sözleşme isteyen ve Sivasspor maçı sonrası sarf ettiği "Eşime haber verdim, kulübe vermek için para isteyeceğim" sözlerini şaka olarak düzeltse de büyük tepki gören Rumen teknik adamın görevine son verildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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