Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması! "Son kararı yönetim verecek"
Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk ayrıca yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci'nin transfer durumunu da değerlendirdi.
Ankaragücü karşısında 1-2'lik skorla galibiyete uzanan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuştu.
GALATASARAY'IN TALEBİ VAR
Galatasaray'ın İrfan Can'a talip olmasıyla ilgili konuşan Buruk, "Fatih hocanın açıklamalarını dinledim, memnun olmadığı oyuncular var. Bütün hocalar değişim ister, biz de istiyoruz. Bununla ilgili başkanla konuşuyoruz. Burada Galatasaray'ın talebi var, belki birçok takımın talebi var. "
KARARI YÖNETİM VERECEK
"Altını çizmek gerekirse, dünyadaki bürün futbolcuları alma şansınız var. Neymar'ı örnek verirsek, PSG, Barcelona'dan aldı. Burada önemli olan kulüp başkanlarının konuşmaları. Biz çok değerli oyunculara sahibiz, onları çok seviyoruz. Transferde önemli olan kulüplerin vereceği kararlar. Biz de bu anlamda kulübümüze isteklerimizi iletiyoruz. Son karar başkanlar ve yönetimlerdedir." dedi.